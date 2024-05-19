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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tespit Edildi

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sonucunda 7 şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar çerçevesinde 7 şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karpuzlu, Kuşadası ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda gözaltına alınan İ.K., A.A., M.D., C.Ç., K.S., A.K. ve M.K. isimli şüpheli şahısların sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri şüpheliler hakkında adli işlem başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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