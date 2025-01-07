Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 980 Ecstasy Hap ve 4 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 7 bin 980 adet ectasy hap ve 4 kilo 760 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kadın şüpheliden 1'i çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda narkotik köpeği eşliğinde evde yapılan aramalarda mutfak dolabına gizlenmiş çanta içerisinde; 5 parça halinde 4 kilo 760 gram metamfetamin, 2 parça halinde 7 bin 980 adet ecstasy hap ele geçirildi. Evde bulunan şüpheliler S.B. (26) ve C.A. (24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, C.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN