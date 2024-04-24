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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. İncirliova ilçesinde yapılan operasyonda metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 5 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Çine, İncirliova ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda İncirliova ilçesinde Y.Ö. ve C.S. isimli 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan Y.Ö., C.S., S.A., M.S. ve S.B. isimli toplam 5 şüpheli şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İncirliova Jandarma Aydın Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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