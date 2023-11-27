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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Çine, Germencik ve Efeler ilçesinde 5 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Çine, Germencik ve Efeler ilçesinde 5 şüpheli şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarda;

Çine, Germencik, Efeler ilçesinde F.M.A., Ş.Y., M.A., A.A., H.B. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ( kubar esrar, metamfetamin) ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. A.A., H.B. isimli şüpheli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. 5 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Germencik Jandarma Efeler Aydın Güvenlik Uyuşturucu 3. Sayfa Haberler

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