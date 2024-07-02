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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Aydın'ın üç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bozdoğan ve Çine ilçelerinde bir miktar uyuşturucu madde (Esrar) ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın'ın üç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan, Çine ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Gerçekleştirilen faaliyette H.E, P.K, E.Ü.K, A.Ö, Ş.Ö isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Bozdoğan ve Çine ilçelerinde bir miktar uyuşturucu madde (Esrar) ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bozdoğan Jandarma Aydın Çine Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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