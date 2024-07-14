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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı, Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Aydın'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi yakalanırken, Germencik ilçesinde kök kenevir ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da uyuşturucuya yönelik operasyonlarına devam eden jandarma ekipleri 5 kişiyi yakalarken, Germencik ilçesinde de kök kenevir ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan, Germencik ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan R.Y., O.S., A.K., E.C.Ö. ve M.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca Germencik ilçesinde M.A. isimli şüphelinin bahçesinde muhtelif miktarda kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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