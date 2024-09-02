Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Aydın'da uyuşturucuya yönelik denetimlerine devam eden jandarma ekipleri, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 5 kişiyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çine, Efeler ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette; B.K., D.K., E.A., A.A. ve U.O. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Efeler ve Söke ilçesinde B.K. ve U.O. isimli şüphelilerin üzerlerinde de bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN