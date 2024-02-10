Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştiren jandarma ekipleri, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Buharkent, Karpuzlu ve Köşk ilçelerinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar sonucunda Karpuzlu ilçesinde yakalanan C.Ç. isimli şüpheli şahıstan 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan M.A.Y., E.A., Ü.T. ve C.Ç. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde ise uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN