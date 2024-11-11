Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Sağlık testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.
Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik, İncirliova ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine gözaltına alınan; Ş.K., B.K., A.B., A.S., E.S., B.K.O., M.D. ve M.P. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. 4 şüpheli şahsın üzerinden de 22 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet esrar öğütücü ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Sıcak Gelişme:
Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi