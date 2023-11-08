Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonda, 4 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde C.G., N.E., T.Ç.T. ve O.Ö. isimli 4 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada eroin, kubar esrar ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa