Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde C.G., N.E., T.Ç.T. ve O.Ö. isimli 4 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada eroin, kubar esrar ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN