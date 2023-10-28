Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı
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Aydın'ın Buharkent, Köşk ve Yenipazar ilçelerinde yapılan uygulamalarda üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli kişiler üzerinde arama yaparak çeşitli miktarda kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi. C.B, U.A, E.G. ve Y.Ç. gözaltına alındı.
Aydın'da 3 ilçede yapılan uygulamalarda üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buharkent, Köşk ve Yenipazar ilçelerindeki devriye görevi esnasında şüpheli kişiler üzerine arama yaptı.
Üzerlerinde çeşitli miktarda kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirilen C.B, U.A, E.G. ve Y.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa