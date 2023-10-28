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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Aydın'ın Buharkent, Köşk ve Yenipazar ilçelerinde yapılan uygulamalarda üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli kişiler üzerinde arama yaparak çeşitli miktarda kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi. C.B, U.A, E.G. ve Y.Ç. gözaltına alındı.