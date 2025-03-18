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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Efeler ilçesinde durdurulan bir araçta kaçmaya çalışan sürücü ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Köprülü Veysi Paşa Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, durumundan şüphelendikleri 55 AD 613 plakalı aracı durdurdu. Ancak araç şoförü U.Y.Ş., dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçarken cebinden fişeklenmiş halde 6 parça uyuşturucu madde atan şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Araçta bulunan toplam 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada bir miktar daha esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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