Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 38 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik, Koçarlı ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 38 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 3 farklı ilçede jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda Germencik İlçesi Dereköy Mahallesi'nde M.K. isimli şüphelinin bahçesinde 30 kök, Koçarlı ilçesi Tekeli Mahallesi'nde A.K. isimli şüphelinin bahçesinde 4 kök ve Nazilli ilçesi Hasköy Mahallesi'nde Ç.Ç. isimli şüphelinin bahçesinde 4 kök olmak üzere toplam 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahsılar M.K., A.K. ve Ç.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN