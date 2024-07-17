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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 37 Şüpheli Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 37 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, toplamda 37 şüpheliyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre koordineli çalışmalar kapsamında bir gün içerisinde 37 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, muhtelif miktarlarda kubar esrar, metamfetamin, sentetik hap ve kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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