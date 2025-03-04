Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Şüpheli Yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 30 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda kubar esrar, metamfetamin ve sentetik hap ele geçirildi.
Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 30 şüpheli şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcısı/kullanıcılarına yönelik bir günlük faaliyette 30 şüpheli şahıs yakalandı.
Çalışmalarda muhtelif miktarda kubar esrar, metamfetamin ve sentetik hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa