Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, 70 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Aydın'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da polis ekiplerin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan araçtan 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler; S.E. (24) ve H.A. (24) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yunus ekipleri tarafından yapılan uygulamada da şüphe üzerine durdurulan araçtan 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçtaki şüpheli U.Y. (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında

AK Partili isim önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Texas'ta ani sel felaketinde can kaybı 50'ye yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Ölenlerin büyük kısmı küçük kız çocukları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.