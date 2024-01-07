Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından Efeler ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette durumlarından şüphelenilen 3 şahıs durduruldu. Şüphelilerin isimlerin N.İ., A.K. ve O.E. olduğu tespit edilirken, yapılan üst aramalarında 30 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları da tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN