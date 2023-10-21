Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın İl Jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 3 şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ve Söke ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan F.D., Y.Ö. ve M.F.Ç. isimli şahısların yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların sağlık kuruşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN