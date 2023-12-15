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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda metamfetamin ve esrar maddesi ile birlikte ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen, T.S. ve A. H. isimli şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 1 adet ara yakalama yapılırken 5.07 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 3 şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerin de yapılan adli aramada; 4 parça halinde toplam 15.9 gr Metamfetamin maddesi, 4 parça halinde toplam 18.49 gr esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi. İki şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal etmek suçundan gözaltına alınırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli Aydın Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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