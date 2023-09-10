Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Germencik ve Söke ilçelerinde durumlarından şüphelenilen 3 şahsın üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan birinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Germencik ve Söke ilçelerinde durumlarından şüphelenilerek durdurulan 3 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ve Söke ilçesinde icra edilen devriyeler esnasında durumlarından şüphelenilen 3 şahıs durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan şüpheliler; M.E.K, Ş.K ve M.A.'nın üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltın alınan şüphelilerden M.E.K.'nin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN