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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

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3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın İncirliova ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Acarlar Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyonda 1 kilo 73 gram kubar esrar ele geçirildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Acarlar Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 73 gram kubar esrar ele geçirdi.

S.S (61) ile oğlu E.S. (39) ve N.S. (35) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İncirliova Narkotik Aydın Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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