Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Ovaeymir Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada 240 gram esrar, 2,15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Otomobildeki S.N, H.N ve H.E gözaltına alındı. S.N'nin hakkında 'yağma' suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.