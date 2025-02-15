Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 270 Gram Kokain Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 270 gram kokain maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Ovaeymir Mahallesi Muğla Karayolu üzerinde takibe alınan bir araca operasyon düzenlendi. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda 270 gram kokain maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan T.B. (38) isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.B. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN