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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Şüpheli Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışma gerçekleştiren jandarma ekipleri, 27 şüpheliyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın genelinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, ekiplerce belirlenen hedeflere gerçekleştirilen baskında 27 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 832 gram kubar esrar, 520 gram metamfetamin, 81 kök skunk bitkisi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 4 adet A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca operasyonda hakkında narkotik suçlardan aranma kararı bulunan 1, farklı suçlardan aranma kararı bulunan 3 şüpheli de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Jandarma 3-sayfa Güncel

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