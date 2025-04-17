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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında yapılan operasyonda 24 saat içerisinde 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 24 saat içerisinde 27 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadelede gösterdiği özverili ve kararlı çalışmalarla halkın takdirini kazanmaya devam ediyor. KOM Şube Müdürlüğü'nün sahadaki titiz ve planlı operasyonları suçla mücadeledeki profesyonelliğini bir kez daha ortaya koyarken, toplumun huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan jandarma ekipleri başarılı operasyonlarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette 24 saat içerisinde 27 şüpheli yakalandı. Faaliyette; 234 gram metamfetamin, 114 gram kubar esrar, 25 gram kenevir tohumu, 25 adet kenevir bitkisi, 10 adet sentetik hap, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 11 bin TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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