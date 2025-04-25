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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'da Jandarma KOM ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 26 şüpheliyi yakaladı ve çok miktarda uyuşturucu madde ile suçtan elde edilen nakit para ele geçirdi.

Aydın'da Jandarma KOM ekipleri Aydın merkez ve ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 26 şüpheli şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen bir günlük faaliyette 26 şüpheli şahsı yakaladı. Başarılı çalışmaları ile göz dolduran Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri faaliyet sonucunda 458 gram metamfetamin, 19 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 64 adet sentetik hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 12 bin 250 TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. Yakalanan 26 şüpheliden 1'i tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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