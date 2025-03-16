Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 26 şüpheli şahsı yakalayarak muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirdi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheli şahsı yakaladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcısı/kullanıcılarına yönelik faaliyette 26 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa