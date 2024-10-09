Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir günde 25 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında bir gün içerisinde 25 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise muhtelif miktarda kubar esrar, kenevir bitkisi, marihuana ve metamfetamin, 14 adet sentetik hap, 2 adet esrar öğütme aparatı, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN