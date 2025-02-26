Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı
Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele kapsamında 23 şüpheli yakalandı. Operasyonda muhtelif miktarda kubar esrar, metamfetamin ve kenevir bitkileri ele geçirildi.
Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 23 şüpheli şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcısı/kullanıcılarına yönelik faaliyette 23 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda muhtelif miktarda kubar esrar ve metamfetamin, 130 adet kök kenevir bitkisi, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN