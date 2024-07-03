Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadelede yapılan çalışmalarda 22 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmada bir gün içerisinde 22 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarlarda kubar esrar, kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN