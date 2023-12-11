Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik 22 şüpheli yakalandı. Operasyonda 514 gram kubar esrar, 20 adet kenevir tohumu ve diğer uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3'ü farklı suçlardan olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tespit edilen 19 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda ise 514 gram kubar esrar, 20 adet kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca operasyonda farklı suçlardan arandığı tespit edilen 3 şüpheli de yakalanmıştır. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN