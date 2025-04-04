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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda esrar, metamfetamin ve bonk aparatı ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 20 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Aydın genelinde yapılan çalışmalarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda muhtelif miktarda kubar esrar, metamfetamin ve bonk aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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