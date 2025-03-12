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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda muhtelif miktarda kubar esrar ve sentetik hap ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu kullanıcısı ve satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 20 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarda 20 şüpheli şahıs yakalandı. Çalışmalarda; muhtelif miktarda kubar esrar ve sentetik hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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