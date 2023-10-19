Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 120 gram sentetik uyuşturucu, 55 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine Ata Mahallesi'nde bir motosikleti durdurdu.

Ekiplerin motosiklette, şüphelilerin üzerinde ve bir evde yaptığı aramalarda 120 gram sentetik uyuşturucu, 55 gram esrar, tütünle karışık 5 gram esrar, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

F.A, B.G. ve A.D, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, B.G. ve A.D. tutuklandı.