Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda, Jandarma ekipleri Yavuzköy'de 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu madde ile mücadelesini etkin bir şekilde sürdüren Jandarma, Köşk ilçesinde operasyonları sıklaştırdı. Bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM ekipleri Yavuzköy'de düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi bir miktar uyuşturucu ile yakalayarak gözaltına aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapanlara yönelik gerçekleştirilen koordineli çalışmada Yavuzköy Mahallesi Kanalkenarı mevkiinde M.P. ve E.Y.

isimli şahısların üzerinde 8 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Hastanede yapılan testlerinde her iki şahsın da uyuşturucu madde kullandıklarının tespit edilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. - AYDIN