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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 151.10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, takibe alınan 2 şüpheli şahsın değişik tarihlerde bir çok kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler gerçekleştirilen operasyonda S.T. (21) ve T.A. (24) isimli şüphelileri gözaltına alırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam 151.10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan S.T. ve T.A. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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