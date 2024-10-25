Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve mermi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 10 adet kartuş ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri yaptıkları takip sonucunda operasyon için düğmeye bastı. 2 ikamet ve bir araçta yapılan aramalarda; toplam 8 parça halinde 109,53 gram metamfetamin maddesi, toplam 2 parça halinde 1,72 gram esrar maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ve 3 mermi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 10 adet kartuş ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.K. (38) ve M.A. (30) isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN