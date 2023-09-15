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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Aydın'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 2 kişi üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.

Aydın'da, üzerlerinde uyuşturucu bulunan yolcu otobüsündeki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpekleri Veston, Buzul ve Tork'un da destek verdiği aramalarda 2 yolcunun üzerinde 20 gram esrar ve 129 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.O. ile H.A, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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