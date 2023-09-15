Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Aydın'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 2 kişi üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.