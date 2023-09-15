Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı
Aydın'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 2 kişi üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.
Aydın'da, üzerlerinde uyuşturucu bulunan yolcu otobüsündeki 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik köpekleri Veston, Buzul ve Tork'un da destek verdiği aramalarda 2 yolcunun üzerinde 20 gram esrar ve 129 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.O. ile H.A, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA / 3. Sayfa