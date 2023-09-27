Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine ilçedeki bir eve operasyon düzenledi ve 505 gram esrar ele geçirildi.