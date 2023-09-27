Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine ilçedeki bir eve operasyon düzenledi ve 505 gram esrar ele geçirildi.
Aydın'ın Didim ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 505 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda C.İ. ile B.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa