Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan operasyonda 18 kök hint keneviri ele geçirildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Kemalpaşa Mahallesi Granta Mevkiinde 50 metrekare alanda uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir bitkisi eken (İ.Y) isimli şüpheli kenevirlerin yanında suçüstü yakalandı. Bölgede ve şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 18 adet kök kenevir bitkisi ve bir miktar uyuşturucu madde (esrar) ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. - AYDIN