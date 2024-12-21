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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 150 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 150 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Aydın'da narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 şüpheli şahsın üzerinde ve araçta 150 gram metamfetamin bulundu. Operasyon sonrasında 1 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da narkotik ekipleri tarafından 2 şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Efeler ilçesinde 2 şüpheli şahsın üzerinde ve 1 araçta yapılan aramalarda 150 gram Uyuşturucu Madde (Metamfetamin) ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsuru ile ilgili 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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