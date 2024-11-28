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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 150 Gram Bonzai ve 5 Ecstacy Hap Ele Geçirildi

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 150 Gram Bonzai ve 5 Ecstacy Hap Ele Geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde tren garında yakalanan 64 yaşındaki S.G., üst ve ev aramasında 150 gram bonzai ve 5 ecstacy hap ile tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tren garında yakalanan, üst ve ev aramasında 150 gram bonzai ve 5 ecstacsy hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hasanefendi Mahallesi'ndeki tren garında S.G. (64) isimli şüpheli bir şahıs yakalandı. Şüphelinin üst ve ev aramasında 3 parça halinde toplam 150 gram bonzai ve 5 ecstacsy hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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