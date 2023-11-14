Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kişi Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu satıcısı ile birlikte satış yapılan toplam 13 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde, silah ve diğer malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu satıcısı ile birlikte satış yapılan toplam 13 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde Ö.A.E. isimli şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı gaz tabancası, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde farklı tarihlerde uyuşturucu madde sattığı 12 şüpheli de yakalanırken, yapılan testlerde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN