Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı, 1 Tutuklama

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uyuşturucu kullanan 13 kişiye adli işlem yapılırken, uyuşturucu satıcısı bir kişi ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 13 kişiye adli işlem yapıldı. Ayrıca yapılan operasyon kapsamında ilçede uyuşturucu madde satışı yapan İ.K (25) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve satımı ile mücadelede çalışmalarının artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN