Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Osman Yozgatlı Mahallesi'nde belirlenen bir ikamette ve iki araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 hassas terazi, 19 parça halinde toplam 11 kilo skunk, 50 adet sentetik ecza ve 3 parça halinde 300 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.U. (25) ve O.N.T. (23) isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN