Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 10 kilogram esrar, 102 Hint keneviri, 32 mermi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 38 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'da jandarma ekipleri dün gece il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde toplam10 kilogram 550 gram esrar, 102 Hint keneviri, 32 mermi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında dün gece 17 ilçe giriş ve çıkışlarında denetimler gerçekleştirdi. Otobüs, otomobil ve benzeri tüm araçlarda yapılan aramalarda toplam 10 kilogram 550 gram esrar, 102 kök Hint keneviri, 32 tabanca mermisi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 38 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturuculara el konulurken, gözaltına alınan 38 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.