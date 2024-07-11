Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Gerçekleştirdikleri operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Dutluoluk Mahallesinde B.B. isimli şüpheli şahsın ikametgahının bahçesine düzenlenen operasyonda yapılan aramada; ekili vaziyette 196 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN