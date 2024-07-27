Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda motosiklet ile uyuşturucu sevkiyatı yapan 1 şüpheli gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli E.A. (37) isimli şahıs motosiklet ile bir bölgeye uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı esnada durduruldu. Şahsın üzerinde ve motosiklette yapılan aramalarda 1 kilo 856 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan G.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN