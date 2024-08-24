Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Nazili ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda takibe alınan uyuşturucu madde satıcısı M.K. (31) Aydın-Denizli Karayolu üzerindeki bir benzinlikte durduruldu. M.K.'nın üzerine ve kullandığı motosiklette arama yapan ekipler; 48 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para, 1 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, 9 adet kağıda emdirilmiş bonzai, 1 adet kasatura bıçak ele geçirdi. M.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN