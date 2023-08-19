Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre M.A. isimli şüpheli şahsın Nazilli ilçesi Uzunçam Mahallesi'nde bulunan bahçesinde ve Sümer Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramalarda bin 235 gram kubar esrar, 35 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheli şahıs M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.A. hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN